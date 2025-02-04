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Бывший хоккеист сборной Казахстана помог российской команде обыграть "Барыс"

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Матч "Барыса" и "Адмирала" в 2025 году
Матч "Барыса" и "Адмирала". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел выездное поражение в овертайме от владивостокского "Адмирала" в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч регулярного чемпионата прошел на домашнем льду российской команды. Основное время завершилось со счетом 3:3, при этом "Барыс" отыграл отставание в три гола.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Шейн Принс (5 минута), Даниил Гутик (14, в большинстве) и бывший форвард сборной Казахстана Егор Петухов (28), который реализовал буллит.

У астанчан отличились Михаил Рахманов (29), Динмухамед Кайыржан (51) и Иван Николишин (54, в большинстве).

За 19 секунд до конца овертайма в формате 3х3 победную шайбу в составе "Адмирала" забросил Александр Шепелев.

"Барыс" потерпел третье подряд поражение, пополнил копилку на одно очко и с 29 баллами после 53 матчей продолжает замыкать турнирную таблицу Восточной конференции и всей КХЛ. Следующую встречу астанчане проведут 13 февраля на домашнем льду против санкт-петербургского СКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217909-byvshiy-hokkeist-sbornoy-kazahstana-pomog-rossiyskoy-komande-obygrat-barys/