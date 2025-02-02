"Барыс" пропустил девять шайб и потерпел разгромное поражение в новом чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" разгромным поражением завершил седьмой тур чемпионата Континентальной хоккейной лиги формата 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительный матч седьмого тура проходил против казанского "Ак Барса". Встреча состоялась на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением астанинской команды со счетом 1:9.

Единственную шайбу в составе "Барыса" забил Владимир Корчагин.

На данный момент столичный коллектив замыкает таблицу дивизиона Fonbet, имея в своем активе 10 очков. Лидерство в квартете продолжает удерживать уфимский "Салават Юлаев" - 33 балла. На втором месте находится магнитогорский "Металлург" - 25 очка. На третьей строчке расположился - омский "Авангард" - 17 очков.

Следующий тур стартует 20 февраля. "Барыс" проведет матчи против минского "Динамо", челябинского "Трактора" и омского "Авангарда".

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