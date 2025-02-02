Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" пропустил девять шайб и потерпел разгромное поражение в новом чемпионате КХЛ

Опубликовано:

Момент матча "Ак Барс" - "Барыс"
Момент матча "Ак Барс" - "Барыс". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" разгромным поражением завершил седьмой тур чемпионата Континентальной хоккейной лиги формата 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительный матч седьмого тура проходил против казанского "Ак Барса". Встреча состоялась на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением астанинской команды со счетом 1:9.

Единственную шайбу в составе "Барыса" забил Владимир Корчагин.

На данный момент столичный коллектив замыкает таблицу дивизиона Fonbet, имея в своем активе 10 очков. Лидерство в квартете продолжает удерживать уфимский "Салават Юлаев" - 33 балла. На втором месте находится магнитогорский "Металлург" - 25 очка. На третьей строчке расположился - омский "Авангард" - 17 очков.

Следующий тур стартует 20 февраля. "Барыс" проведет матчи против минского "Динамо", челябинского "Трактора" и омского "Авангарда".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217273-barys-propustil-devyat-shayb-i-poterpel-razgromnoe-porazhenie-v-novom-chempionate-khl/