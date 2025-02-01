"Барыс" проиграл два матча за день с общим счетом 6:19

Астанинский "Барыс" потерпел еще два поражения в рамках нового чемпионата Континентальной хоккейной лиги в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу казахстанская команда встретилась с российским "Салаватом Юлаевым" (Уфа) и белорусским "Динамо" (Минск). Оба матчи прошли в Москве.
Сначала "Барыс" со счетом 3:7 уступил "Салавату Юлаеву". В составе проигравших по шайбе забросили Владимир Корчагин, Асанали Русланулы и Алишер Саркенов.
Затем астанчане потерпели крупное поражение от "Динамо" со счетом 3:12. В этой встрече у "Барыса" вновь отличились Корчагин и Саркенов, еще одним голом отметился Илья Шапоров.
С 10 очками после 23 матчей казахстанская команда замыкает турнирную таблицу своего дивизиона и всей лиги, в которой участвуют восемь клубов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2217185-barys-proigral-dva-matcha-za-den-s-obshchim-schetom-6-19/