"Барыс" потерпел пятое подряд поражение в новом турнире от КХЛ

Астанинский "Барыс" продлил серию поражений в новом турнире от Континентальной хоккейной лиги, который проводится в формате 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках седьмого тура казахстанская команда встретилась с казанским "Ак Барсом". Матч прошел на арене "Южный лед" в Москве.

Российская команда одержала победу со счетом 2:1 благодаря голам Юрия Муравьева (4 минута) и Романа Городилова (21). Единственную шайбу "Барыса" забросил Владимир Корчагин (17).

Поражение стало для астанчан пятым подряд. Команда 26 очками после 21 матча занимает последнее четвертое место в своем дивизионе. В общей таблице нового чемпионата "Барыс" идет седьмым, опережая только новосибирскую "Сибирь".

Следующие матчи турнира 3х3 астанчане проведут 1 февраля. В этот день они встретятся с уфимским "Салаватом Юлаевым" и минским "Динамо".

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