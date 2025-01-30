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"Барыс" потерпел два поражения в матче нового чемпионата КХЛ

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Момент матча "Барыс" - "Динамо" (Минск)
момент матча "Барыс" - "Динамо" (Минск). Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" проиграл в двух матчах шестого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый день шестого тура чемпионата КХЛ 3х3 астанинцы провели две встречи против минского "Динамо" и уфимского "Салават Юлаева". Матчи проходили на ледовом комплексе "Южный лед".

В первой игре против минского коллектива "Барыс" уступил с минимальной разницей в счете 5:6.

Забитыми шайбами в составе столичного клуба дважды отметился Владимир Корчагин и Кирилл Канкин и один гол на свой счет записал Марат Сагымбаев.

В следующем противостоянии казахстанская команда потерпела поражение уже с разгромным счетом 2:9 от клуба из Уфы. Авторами забитых шайб за "Барыс" стали Марат Сагымбаев и Асанали Русланулы.

Завтра, 31 января, астанинский клуб проведет матч против казанского "Ак Барса" в рамках шестого тура лиги КХЛ 3х3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2216604-barys-poterpel-dva-porazheniya-v-matche-novogo-chempionata-khl/