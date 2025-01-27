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Сборная Казахстана по хоккею завоевала серебро юниорского чемпионата мира

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Юниорская сборная Казахстана по хоккею
Юниорская сборная Казахстана по хоккею. Фото: пресс-служба Федерации хоккея Казахстана

Юниорская женская сборная Казахстана по хоккею заняла второе место на чемпионате мира, который в эти дни проходил в Риге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Национальная команда в столице Латвии выступала в дивизионе IIА.

Матч с хозяйками соревнований стал решающим для юниорской женской сборной Казахстана в борьбе за серебро чемпионата мира.

Отечественные хоккеистки смогли одержать волевую победу со счетом 7:4 и завоевать серебряные медали турнира.

Единственное поражение казахстанки потерпели от сборной Великобритании, которая в итоге заняла первое место и получила повышение в классе. Помимо Латвии, отечественная команда по ходу чемпионата обыграла представительниц Нидерландов, Китайского Тайбэя и Новой Зеландии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2215487-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-zavoevala-serebro-yuniorskogo-chempionata-mira/

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