Сборная Казахстана по хоккею обыграла Чехию и заняла пятое место на Универсиаде-2025

Мужская студенческая сборная Казахстана по хоккею победой завершила выступление на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Выбыв из борьбы за медали после поражения в четвертьфинале, команда сыграла в матче за пятое место с Чехией. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанцев.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Олег Бойко (22 минута), Бейбарыс Оразов (31), Денис Чапаров (43) и Семен Симонов, оформивший дубль на 54-й минуте.

У чехов авторами голов стали Джошуа Джеймс Махо (27) и Йозеф Хасман (33).

Ранее команды встретились на групповом этапе. Тогда чехи одержали победу со счетом 3:1.

Таким образом, в итоговой таблице Универсиады-2025 мужская сборная Казахстана заняла пятое место. Чехи расположились строчкой ниже.

Напомним, женская сборная Казахстана по хоккею завершила турнир на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.