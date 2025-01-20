Казахстанские хоккеистки заняли шестое место на Универсиаде-2025

Студенческая женская сборная Казахстана по хоккею провела матч за пятое место на Всемирной Универсиаде 2025 года, которая в эти дни проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником отечественных хоккеисток в матче за топ-6 была сборная США. Встреча завершилась поражением казахстанской команды со счетом 2:8.

Заброшенными шайбами в составе сборной республики отметились хоккеистки столичного клуба "Томирис" Александра Шегай и Екатерина Куценко.

Таким образом, Казахстан в женском турнире по хоккею Всемирной Универсиады 2025 года занял итоговое шестое место. Сборная США расположилась на пятой строчке.

Матчи за медали мировых студенческих соревнований пройдут 20 января. За главный трофей турнира поборются команды Канады и Чехии. В противостоянии за бронзовую медаль сойдутся Япония и Словакия.

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