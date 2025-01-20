Сборная Казахстана по хоккею не смогла выйти в полуфинал Универсиады-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение на стадии четвертьфинала Универсиады 2025 года в итальянском Турине, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанской команды за выход в полуфинал была сборная Словакии. Встреча завершилась победой оппонентов со счетом 2:1.
Заброшенной шайбой за сборную Казахстана отметился Ян Тютюньков на 34-й минуте.
Таким образом, отечественный коллектив не смог выйти в полуфинал Всемирной Универсиады — 2025.
На следующей стадии сборная Словакии встретится с Украиной, которая в параллельном матче обыграла Чехию со счетом 4:3.
Сборная Казахстана же выступит в утешительном турнире за распределение окончательных мест. Отечественные хоккеисты проведут матч против Чехии за попадание в топ-5. Начало встречи намечено на полночь с 20 на 21 января по времени Астаны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2213063-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-ne-smogla-vyyti-v-polufinal-universiady-2025/