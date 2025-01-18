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"Барыс" разгромил соперника в матче нового чемпионата КХЛ

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момент матча "Барыс" - "Динамо" (Минск)
момент матча "Барыс" - "Динамо" (Минск). Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках очередного соревновательного дня пятого тура чемпионата 3х3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками столичного коллектива в субботу, 18 января, были казанский "Ак Барс" и минское "Динамо". Обе встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

В первом матче против казанского клуба астанинцы одержали победу с разгромным счетом 6:3.

Забитыми шайбами в составе победителей дважды отметился Колесников и по одному голу забросили Али Касенов, Станислав Александров, Абай Мангисбаев и Станислав Филиппенко.

Сразу после этого "Барыс" сыграл против минского "Динамо". В противостоянии казахстанская команда уступила со счетом 1:4.

На данный момент "Барыс" занимает предпоследнюю строчку в дивизионе Fonbet. В их активе теперь 10 очков и они опережают на 2 балла омский "Авангард".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212796-barys-razgromil-sopernika-v-matche-novogo-chempionata-khl/

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