Сборная Казахстана по хоккею проиграла Чехии и заняла третье место в группе Универсиады-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд поражение на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.
В своем заключительном матче группы А команда в Пинероло встретилась с чехами и потерпела поражение со счетом 1:3.
При этом первую шайбу забросили казахстанцы усилиями Адиля Бейсембаева (18 минута). Затем чехи забили три гола, отличились Матей Колда (40, в большинстве), Милан Брежко (47, в большинстве) и Самуэль Чренка (53).
Победа позволила сборной Чехии с 11 очками выиграть группу. В четвертьфинале команда встретится с Украиной.
Казахстанцы же с семью баллами заняли третье место в группе. На старте плей-офф отечественная сборная сыграет со Словакией. Матч начнется в полночь с 19 на 20 января по времени Астаны.
В двух других четвертьфиналах США сыграют с Южной Кореей, а Канада — с Японией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212737-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-chehii-i-zanyala-trete-mesto-v-gruppe-universiady-2025/