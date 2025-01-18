Сборная Казахстана по хоккею проиграла Чехии и заняла третье место в группе Универсиады-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд поражение на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем заключительном матче группы А команда в Пинероло встретилась с чехами и потерпела поражение со счетом 1:3.

При этом первую шайбу забросили казахстанцы усилиями Адиля Бейсембаева (18 минута). Затем чехи забили три гола, отличились Матей Колда (40, в большинстве), Милан Брежко (47, в большинстве) и Самуэль Чренка (53).

Победа позволила сборной Чехии с 11 очками выиграть группу. В четвертьфинале команда встретится с Украиной.

Казахстанцы же с семью баллами заняли третье место в группе. На старте плей-офф отечественная сборная сыграет со Словакией. Матч начнется в полночь с 19 на 20 января по времени Астаны.

В двух других четвертьфиналах США сыграют с Южной Кореей, а Канада — с Японией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.