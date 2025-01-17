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Казахстанские хоккеистки одержали первую победу на Универсиаде-2025

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Казахстанская хоккеистка Александра Шегай
Александра Шегай. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Женская сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на зимней Универсиаде 2025 года, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее команда заняла последнее место в группе В и лишилась шансов на медали. В полуфинале утешительного плей-офф казахстанки встретились с представительницами Китайского Тайбэя, которые стали третьими в квартете А.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу отечественной сборной. Заброшенными шайбами у победительниц отметились Александра Шегай (12 минута, в меньшинстве), Мунира Саяхаткызы (18), Алина Иванченко (39) и Екатерина Куценко (55).

В составе соперниц авторами голов стали Су-Тин Тан (8), Ян-Чи Линь (19) и Юн-Чу Хуан (44).

Первая победа на Универсиаде-2025 позволит сборной Казахстана сыграть за итоговое пятое место. Оппонентками команды по заключительному матчу станут американки или британки.

Встреча за пятую позицию начнется в полночь с 19 на 20 января по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212712-kazahstanskie-hokkeistki-oderzhali-pervuyu-pobedu-na-universiade-2025/

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