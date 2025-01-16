Казахстанские хоккеистки в третий раз крупно проиграли и стали последними в группе Универсиады-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею потерпела третье подряд поражение на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре группы В команда в Турине сыграла с американками. Сборная США одержала "сухую" разгромную победу со счетом 5:0.

Хет-триком отметилась Хейли Баттлс (36, 55, 60 минуты), еще по шайбе забросили Кайли Браун (54) и Джулия Линдаль (55). Шатаут оформила голкипер американок Райли Джесси-Герелли, которая отразила все 25 бросков в створ своих ворот.

Победа позволила сборной США набрать три очка и занять третье место в группе. Казахстанки без набранных баллов после трех крупных поражений замкнули таблицу.

Обе команды лишились шансов на медали и выступят в утешительном плей-офф, где будут разыгрываться места с пятого по восьмое. В полуфинале этого раунда казахстанки встретятся со сборной Китайского Тайбэя, американки — с британками.

Борьба за медали также продолжится в формате плей-офф. В полуфинал вышли Канада, Словакия, Япония и Чехия.

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