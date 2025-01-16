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Буллиты определили победителя матча сборных Казахстана и Канады по хоккею на Универсиаде-2025

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Сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде-2025
Сборная Казахстана по хоккею на Универсиаде-2025. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой потерпела первое поражение на зимней Универсиаде-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем третьем матче в рамках группы А команда встретилась с Канадой в городе Пинероло. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 3:3. При этом канадцы забросили две шайбы на последней минуте.

В составе сборной Казахстана голами отметились Андрей Буяльский (22 минута, большинство 5х3), Иван Гавриленко (36) и Максим Мусоров (44, большинство 5х4).

У канадцев отличились Саймон Лавин (10, большинство 5х4), Колсон Генгенбах (60) и Конор Френетте (60).

В пятиминутном овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов канадцы реализовали две попытки, тогда как казахстанцы — одну. Таким образом, победу со счетом 4:3 одержали "кленовые листья".

Сборная Канады набрала шесть очков после трех матчей и осталась на третьей строчке в группе. Казахстанцы с семью баллами идут вторыми, отставая только от чехов, в активе которых восемь баллов.

Все эти команды обеспечили себе выход в четвертьфинал. Заключительный матч группового этапа сборная Казахстана проведет с Чехией. Игра начнется в полночь с 17 на 18 января по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2212085-bullity-opredelili-pobeditelya-matcha-sbornyh-kazahstana-i-kanady-po-hokkeyu-na-universiade-2025/

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