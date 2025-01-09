"Барыс" вновь не забил и потерпел девятое подряд поражение

Астанинский "Барыс" проиграл на выезде тольяттинской "Ладе" и продлил серию поражений в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч регулярного чемпионата прошел в России и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 55-й минуте забросил российский форвард Александр Государев, который воспользовался ошибкой гостей при передаче в своей зоне.

"Барыс" потерпел девятое поражение подряд. В трех из четырех последних матчей команда уходила со льда без заброшенных шайб.

Астанчане с 24 очками после 46 встреч по-прежнему занимают 11-е место в Восточной конференции и 22-е в сводной таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".

Следующий матч "Барыс" проведет 11 января на выезде против казанского "Ак Барса".

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