"Барыс" вновь не забил и потерпел девятое подряд поражение

Астанинский "Барыс" проиграл на выезде тольяттинской "Ладе" и продлил серию поражений в рамках Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч регулярного чемпионата прошел в России и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственную шайбу на 55-й минуте забросил российский форвард Александр Государев, который воспользовался ошибкой гостей при передаче в своей зоне.
"Барыс" потерпел девятое поражение подряд. В трех из четырех последних матчей команда уходила со льда без заброшенных шайб.
Астанчане с 24 очками после 46 встреч по-прежнему занимают 11-е место в Восточной конференции и 22-е в сводной таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".
Следующий матч "Барыс" проведет 11 января на выезде против казанского "Ак Барса".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2210064-barys-vnov-ne-zabil-i-poterpel-devyatoe-podryad-porazhenie/