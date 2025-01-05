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"Барыс" пропустил девять шайб и проиграл в матче нового чемпионата КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги формата 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские хоккеисты продолжают проводить матчи третьего тура. В очередной соревновательный день "Барыс" провел две встречи на стадионе "Южный Лед" в Москве. В первой игре астанинский коллектив встречался с магнитогорским "Металлургом". Этот матч завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба.

Во втором противостоянии "Барыс" уступил с крупным счетом 9:4 челябинскому "Трактору".

Третий тур чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершится завтра 6 января. "Барыс" проведет матч против казанского "Ак Барса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2208248-barys-propustil-devyat-shayb-i-proigral-v-matche-novogo-chempionata-khl/

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