"Барыс" пропустил девять шайб и проиграл в матче нового чемпионата КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги формата 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанские хоккеисты продолжают проводить матчи третьего тура. В очередной соревновательный день "Барыс" провел две встречи на стадионе "Южный Лед" в Москве. В первой игре астанинский коллектив встречался с магнитогорским "Металлургом". Этот матч завершился со счетом 3:2 в пользу российского клуба.
Во втором противостоянии "Барыс" уступил с крупным счетом 9:4 челябинскому "Трактору".
Третий тур чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершится завтра 6 января. "Барыс" проведет матч против казанского "Ак Барса".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2208248-barys-propustil-devyat-shayb-i-proigral-v-matche-novogo-chempionata-khl/