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"Барыс" проиграл с крупным счетом в новом чемпионате КХЛ

Опубликовано:

ХК "Барыс"
ХК "Барыс": пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел матч третьего тура против казанского "Ак Барса" в рамках чемпионата 3х3 от Континентальной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Третий матч третьего тура хоккеисты казахстанского клуба проводили на стадионе "Южный Лед" в Москве против "Ак Барса". Встреча завершилась победой казанской команды с разгромным счетом 5:2. Забитыми шайбами за астанинский коллектив отметились Карим Кажибеков и Арыстан Амирканов.

На данный момент "Барыс" занимает третье место в своем дивизионе. После девяти матчей столичный клуб набрал шесть очков.

Отметим, третий тур чемпионата КХЛ 3х3 завершится 6 января. Уже завтра "Барыс" проведет две встречи, против магнитогорского "Металлурга" и челябинского "Трактора".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207960-barys-proigral-s-krupnym-schetom-v-novom-chempionate-khl/

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