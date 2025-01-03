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Сборная Канады по хоккею второй год подряд вылетела в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

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Молодежная сборная Канады по хоккею на ЧМ-2025
Молодежная сборная Канады по хоккею. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Молодежная сборная Канады по хоккею (U20) без медалей завершила выступление на домашнем чемпионате мира 2025 года в Оттаве, передает корреспондент NUR.KZ.

В четвертьфинале команда встретилась с Чехией и потерпела поражение со счетом 3:4.

В составе победителей шайбы забросили Петр Сикора (1 минута), Якуб Штанцль (13, в большинстве), Эдуард Шале (20) и Адам Ехо (60, в большинстве).

У канадцев отличились Таннер Хоу (11, в меньшинстве), Портер Мартон (38, в большинстве) и Брэдли Надо (56).

Таким образом, чехи вышли в полуфинал, где сыграют со сборной США. Другую путевку в финал оспорят шведы и финны.

Сборная Канады второй год подряд вылетела на стадии четвертьфинала. При этом команда остается самой титулованной в истории турнира. Канадцы 20 раз становились чемпионами.

Напомним, сборная Казахстана ранее проиграла стыковой матч и вылетела из элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2207807-sbornaya-kanady-po-hokkeyu-vtoroy-god-podryad-vyletela-v-chetvertfinale-molodezhnogo-chempionata-mira/

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