Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал вылет из элитного дивизиона

Главный тренер молодежной сборной Казахстана по хоккею Сергей Старыгин подвел итоги выступления на чемпионате мира в Канаде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФХ.

2 января, молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) проиграла в стыковом матче за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира.

"Как обычно, что здесь, что со Швейцарией. Конечно, выглядит как оправдание, получилась вторая игра подряд, а соперники отдыхали, сильно сказалось, просели ребята в третьем периоде. Плюс во всех матчах подводили удаления. Хотя говорили, что та же Германия четвертая на чемпионате мира по реализации большинства, что нужно сыграть как можно корректнее, надежно. Но здесь молодежь, с эмоциями немного не справились, поэтому подвели, конечно", - заявил рулевой команды.

Таким образом, команда Сергея Старыгина заняла последнее десятое место в общей таблице чемпионата мира и вылетела из элитного дивизиона. В следующем розыгрыше сборную Казахстана заменит Дания.

Отечественная команда в конце 2025 года выступит в дивизионе IA, который необходимо выиграть для возвращения на высший уровень.

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