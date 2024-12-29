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"Барыс" упустил преимущество и проиграл пятый подряд матч в КХЛ

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Матч "Торпедо" и "Барыса" в 2024 году
Матч "Торпедо" и "Барыса". Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" потерпел пятое подряд поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда встретилась на выезде с нижегородским "Торпедо". Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 3:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Станислава Бочарова (2 минута). Однако затем в составе российской команды шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (22), Василий Атанасов (26) и Игорь Ларионов (31).

В активе "Барыса" осталось 24 очка после 42 матчей. Команда по-прежнему занимает предпоследнюю позицию в Восточной конференции и сводной таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".

Астанчанам предстоит провести еще один матч в 2024 году. 30 декабря "Барыс" сыграет на выезде с российским "Салаватом Юлаевым" из Уфы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2206374-barys-upustil-preimushchestvo-i-proigral-chetvertyy-podryad-match-v-khl/

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