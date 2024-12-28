Сенсационным поражением Канады завершился матч чемпионата мира с участием сборной Казахстана

Молодежная сборная Канады по хоккею (U20) потерпела поражение от Латвии в матче домашнего чемпионата мира, который проходит в Оттаве, передает корреспондент NUR.KZ.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. При этом хозяева турнира дважды выходили вперед, но теряли преимущество.

В составе канадцев отличились Джетт Лучанко (24 минута, в меньшинстве) и Калум Ричи (55, в большинстве). У латвийцев по шайбе забросили Эрикс Матейко (54) и Петерис Буланс (58), которые реализовали численное преимущество.

В пятиминутном овертайме в формате 3х3 соперники не выявили сильнейшего. В серии буллитов Матейко выполнил успешный бросок, благодаря чему сборная Латвии одержала победу.

Канадцы, несмотря на поражение, с четырьмя очками после двух матчей лидируют в группе А. Латвийцы провели пока одну встречу и с двумя баллами занимают четвертое место. Также в этой группе выступают США, Финляндия и Германия.

Напомним, сборная Казахстана играет в группе В. В первом матче на турнире национальная команда крупно уступила Швеции.

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