Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание матчей сборной Казахстана

В ночь с 26 на 27 декабря по казахстанскому времени в Оттаве стартует 49-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных (U20). NUR.KZ рассказывает главное об этом турнире.
Соревнования в столице Канады соберут десять сильнейших команд планеты, которые будут разбиты на две пятерки. По итогам группового этапа определятся участники плей-офф. В четвертьфинал выйдут по четыре сильнейшие сборные из каждой пятерки. Команды, которые замкнут таблицу, проведут очный матч за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Сборная Казахстана пробилась на высший уровень по итогам прошлого сезона. Отечественная команда, которую возглавляет Сергей Старыгин, выступит в элитном дивизионе впервые с 2020 года.
Казахстанцы попали в группу В, куда также вошли Швеция, Чехия, Словакия и Швейцария. Действующие чемпионы мира американцы выступят в группе А вместе с Финляндией, Канадой, Латвией и Германией.
Расписание матчей сборной Казахстана по времени Астаны:
- 28.12.2024, 03:00. Швеция – Казахстан;
- 28.12.2024, 23:00. Казахстан – Чехия;
- 30.12.2024, 23:00. Словакия – Казахстан;
- 31.12.2024, 22:00. Казахстан – Швейцария.
На 2 января запланированы четвертьфиналы и стыковой матч за сохранение места в элитном дивизионе. 4 января пройдут полуфиналы, на следующий день – игра за бронзу и финал.
Ранее мы сообщали, какой состав сформировал тренерский штаб сборной Казахстана на молодежный чемпионат мира. Все матчи команды на турнире в прямом эфире покажет телеканал "Qazsport".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2205558-molodezhnyy-chempionat-mira-po-hokkeyu-raspisanie-matchey-sbornoy-kazahstana/