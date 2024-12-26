Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание матчей сборной Казахстана

В ночь с 26 на 27 декабря по казахстанскому времени в Оттаве стартует 49-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных (U20). NUR.KZ рассказывает главное об этом турнире.

Соревнования в столице Канады соберут десять сильнейших команд планеты, которые будут разбиты на две пятерки. По итогам группового этапа определятся участники плей-офф. В четвертьфинал выйдут по четыре сильнейшие сборные из каждой пятерки. Команды, которые замкнут таблицу, проведут очный матч за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Сборная Казахстана пробилась на высший уровень по итогам прошлого сезона. Отечественная команда, которую возглавляет Сергей Старыгин, выступит в элитном дивизионе впервые с 2020 года.

Казахстанцы попали в группу В, куда также вошли Швеция, Чехия, Словакия и Швейцария. Действующие чемпионы мира американцы выступят в группе А вместе с Финляндией, Канадой, Латвией и Германией.

Расписание матчей сборной Казахстана по времени Астаны:

28.12.2024, 03:00. Швеция – Казахстан;

28.12.2024, 23:00. Казахстан – Чехия;

30.12.2024, 23:00. Словакия – Казахстан;

31.12.2024, 22:00. Казахстан – Швейцария.

На 2 января запланированы четвертьфиналы и стыковой матч за сохранение места в элитном дивизионе. 4 января пройдут полуфиналы, на следующий день – игра за бронзу и финал.

Ранее мы сообщали, какой состав сформировал тренерский штаб сборной Казахстана на молодежный чемпионат мира. Все матчи команды на турнире в прямом эфире покажет телеканал "Qazsport".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.