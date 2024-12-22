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"Барыс" одержал разгромную победу в новом турнире КХЛ

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Момент матча "Металлург" - "Барыс" в лиге 3х3
Момент матча "Металлург" - "Барыс" в лиге 3х3. Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" выиграл второй матч в рамках нового чемпионата КХЛ формата 3х3, который в эти дни стартовал в Москве, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестой встрече первого игрового тура чемпионата 3х3 казахстанской команде противостоял магнитогорский "Металлург". Матч проходил на ледовом комплексе в "Южный Лед" в столице России.

Итоговый счет - 6:3 в пользу "Барыса". Для магнитогорского клуба это стало первым поражением в текущем сезоне.

Таким образом, коллектив из столицы Казахстана одерживает вторую победу в рамках данного турнира Континентальной хоккейной лиги. Вчера, астанинский клуб одолел новосибирскую "Сибирь".

Ранее, соперники уже встречались в этом туре. В том противостоянии победу одержали хоккеисты магнитогорского клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2203340-barys-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-v-novom-turnire-khl/

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