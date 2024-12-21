"Барыс" упустил победу в матче КХЛ из-за двух шайб за минуту

Астанинский "Барыс" потерпел выездное поражение от челябинского "Трактора" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра прошла в России и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.

"Трактор" первым вышел вперед благодаря голу Максима Шабанова (2 минута). Затем "Барыс" забросил две шайбы усилиями Кирилла Панюкова (31) и Антона Бурдасова (39).

Однако гости не удержали преимущество и в третьем периоде пропустили дважды за минуту. В составе челябинцев отличились Дилан Сикура (52) и Александр Кадейкин (53).

Поражение стало для "Барыса" вторым подряд. Астанчане с 23 очками после 39 матчей по-прежнему занимают предпоследнее место в Восточной конференции и общей таблице КХЛ.

Следующая игра станет для казахстанской команды первой в рамках домашней серии. 24 декабря "Барыс" примет "Трактор".

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