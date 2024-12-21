"Барыс" одержал первую победу в новом чемпионате от КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" выиграл первый матч впервые после четырех поражений в чемпионате формата 3х3 от КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичные хоккеисты сегодня, 21 декабря, проводили две встречи в рамках регулярного чемпионата нового формата 3х3. Соперниками казахстанской команды в очередной соревновательный день стали челябинский "Трактор" и новосибирская "Сибирь".

Все матчи проходили в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве. В первом противостоянии с челябинцами "Барыс" уступил со счетом 2:6.

В следующей же игре астанинские хоккеисты смогли добыть первую победу в историческом турнире. Казахстанская команда обыграла "Сибирь" со счетом 6:4. Хет-триком в этой встрече отметился лидер астанчан Талгат Жайлауов.

Таким образом, "Барыс" провел уже пять матчей в первом розыгрыше турнира 3х3 от Континентальной хоккейной лиги, в котором имеет четыре поражения и одну победу.

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