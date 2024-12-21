Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" одержал первую победу в новом чемпионате от КХЛ

Опубликовано:

Талгат Жайлауов
Талгат Жайлауов. Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" выиграл первый матч впервые после четырех поражений в чемпионате формата 3х3 от КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичные хоккеисты сегодня, 21 декабря, проводили две встречи в рамках регулярного чемпионата нового формата 3х3. Соперниками казахстанской команды в очередной соревновательный день стали челябинский "Трактор" и новосибирская "Сибирь".

Все матчи проходили в ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве. В первом противостоянии с челябинцами "Барыс" уступил со счетом 2:6.

В следующей же игре астанинские хоккеисты смогли добыть первую победу в историческом турнире. Казахстанская команда обыграла "Сибирь" со счетом 6:4. Хет-триком в этой встрече отметился лидер астанчан Талгат Жайлауов.

Таким образом, "Барыс" провел уже пять матчей в первом розыгрыше турнира 3х3 от Континентальной хоккейной лиги, в котором имеет четыре поражения и одну победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2203179-barys-oderzhal-pervuyu-pobedu-v-novom-chempionate-ot-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie