"Барыс" проиграл третий матч в новом турнире от КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел третье подряд поражение в новом чемпионате по хоккею 3 на 3 от Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу казахстанская команда встретилась с магнитогорским "Металлургом" в Москве. Матч завершился победой российского клуба со счетом 8:3.

В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Темирлан Китаров, Дмитрий Макеев (реализованный буллит) и Талгат Жайлауов.

Таким образом, пока у астанчан поражения во всех трех матчах первого тура. Ранее команда дважды проиграла в четверг.

Следующие матчи "Барыс" проведет в субботу. Астанчане в этот день сыграют с челябинским "Трактором" и новосибирской "Сибирью".

Напомним, хоккейный турнир в формате 3 на 3 под эгидой КХЛ проходит впервые. В дебютном розыгрыше принимают участие восемь команд.

"Барыс" наряду с омским "Авангардом", магнитогорским "Металлургом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" представляет дивизион FONBET. Казанский "Ак Барс", минское "Динамо", новосибирская "Сибирь" и челябинский "Трактор" заявлены в дивизионе WINLINE.

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