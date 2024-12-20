Сборная Казахстана по хоккею проиграла Германии перед молодежным чемпионатом мира

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (U20) потерпела поражение от Германии в товарищеском матче перед чемпионатом мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в Канаде, где пройдет мировое первенство. Матч завершился "сухой" победой немцев со счетом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Карлос Хандель (15 минута), Эдвин Тропман (18), Тимо Рюкдашель (30) и Тобиас Шварц (56).

До старта чемпионата мира сборная Казахстана проведет еще один товарищеский матч — с канадским молодежным клубом "Хоксбери Хокс".

27 декабря национальная команда начнет выступление в группе В игрой со Швецией. Также в эту пятерку попали Чехия, Швейцария и Словакия.

Ранее тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Сергеем Старыгиным определил заявку на молодежный чемпионат мира.

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