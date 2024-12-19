"Барыс" всухую проиграл китайской команде в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел "сухое" выездное поражение от пекинского "Куньлунь Ред Стар" в матче Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Китайская команда проводит домашние игры в подмосковной Балашихе. В очередной встрече регулярного чемпионата "Куньлунь" одержал победу над "Барысом" со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились канадский защитник Мартен Лефевр (11 минута) и китайский форвард Паркер Фу (29).

Шатаут оформил китайский голкипер "Куньлуня" Джереми Смит, который отразил все 35 бросков в створ своих ворот.

В активе "Барыса" осталось 23 очка после 38 матчей. Астанчане по-прежнему занимают предпоследнее место в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, опережая только хабаровский "Амур".

Следующий матч казахстанская команда проведет на выезде 21 декабря. Соперником будет челябинский "Трактор".

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