"Барыс" с двумя поражениями стартовал в историческом турнире от КХЛ

Столичный клуб "Барыс" провел первые игры в новом турнире в формате 3 на 3 от Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Открыли соревнования астанинские хоккеисты матчем против новосибирской "Сибири". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением казахстанской команды со счетом 4:7.

Сразу же после этого "Барысу" предстояло провести матч против челябинского "Трактора". В этом противостоянии хоккеисты столичного клуба также уступили. Итоговый счет матча - 2:5.

Напомним, новый хоккейный турнир в формате 3 на 3 был запущен сегодня 19 декабря. В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд КХЛ. "Барыс" наряду с омским "Авангардом", магнитогорским "Металлургом" и уфимским "Салават Юлаевым" будут представлять дивизион FONBET. Казанский "Ак Барс", минское "Динамо", новосибирская "Сибирь" и челябинский "Трактор" заявлены в дивизионе WINLINE.

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