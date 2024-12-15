Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по хоккею проиграла россиянам и заняла последнее место на международном турнире

Опубликовано:

Казахстанские хоккеисты в 2024 году
Казахстанские хоккеисты. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела третье подряд поражение на Кубке Первого канала, который прошел в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Международные соревнования с участием четырех команд с принимала "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Казахстанцы в заключительном туре уступили сборной "Россия 25" со счетом 1:3.

Отечественная команда первой вышла вперед благодаря голу Андрея Буяльского (2 минута) с передач Дмитрия Бреуса и Евгения Рымарева. Однако затем россияне забросили три шайбы, отличились Максим Соркин (11, в большинстве), Василий Глотов (24) и Илья Сафонов (60, в пустые ворота).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Артема Лихотникова.

В итоге российская команда набрала максимальные шесть очков и досрочно стала победителем Кубка Первого канала. Казахстанцы проиграли все три матча и заняли четвертую позицию.

Серебряные и бронзовые медали в очной встрече оспорят белорусы и Сборная мира Континентальной хоккейной лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2200749-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-rossiyanam-i-zanyala-poslednee-mesto-na-mezhdunarodnom-turnire/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie