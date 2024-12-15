Сборная Казахстана по хоккею проиграла россиянам и заняла последнее место на международном турнире

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела третье подряд поражение на Кубке Первого канала, который прошел в России, передает корреспондент NUR.KZ.
Международные соревнования с участием четырех команд с принимала "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Казахстанцы в заключительном туре уступили сборной "Россия 25" со счетом 1:3.
Отечественная команда первой вышла вперед благодаря голу Андрея Буяльского (2 минута) с передач Дмитрия Бреуса и Евгения Рымарева. Однако затем россияне забросили три шайбы, отличились Максим Соркин (11, в большинстве), Василий Глотов (24) и Илья Сафонов (60, в пустые ворота).
Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Артема Лихотникова.
В итоге российская команда набрала максимальные шесть очков и досрочно стала победителем Кубка Первого канала. Казахстанцы проиграли все три матча и заняли четвертую позицию.
Серебряные и бронзовые медали в очной встрече оспорят белорусы и Сборная мира Континентальной хоккейной лиги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2200749-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-proigrala-rossiyanam-i-zanyala-poslednee-mesto-na-mezhdunarodnom-turnire/