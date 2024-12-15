Сборная Казахстана по хоккею проиграла россиянам и заняла последнее место на международном турнире

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела третье подряд поражение на Кубке Первого канала, который прошел в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Международные соревнования с участием четырех команд с принимала "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Казахстанцы в заключительном туре уступили сборной "Россия 25" со счетом 1:3.

Отечественная команда первой вышла вперед благодаря голу Андрея Буяльского (2 минута) с передач Дмитрия Бреуса и Евгения Рымарева. Однако затем россияне забросили три шайбы, отличились Максим Соркин (11, в большинстве), Василий Глотов (24) и Илья Сафонов (60, в пустые ворота).

Лучшим игроком матча в составе сборной Казахстана признали Артема Лихотникова.

В итоге российская команда набрала максимальные шесть очков и досрочно стала победителем Кубка Первого канала. Казахстанцы проиграли все три матча и заняли четвертую позицию.

Серебряные и бронзовые медали в очной встрече оспорят белорусы и Сборная мира Континентальной хоккейной лиги.

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