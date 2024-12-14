Казахстанские хоккеисты проиграли Сборной мира КХЛ на турнире в России

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела второе подряд поражение на Кубке Первого канала, который проходит в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Международные соревнования принимает "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Во втором туре казахстанцы уступили Сборной мира Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3.

В составе победителей шайбы забросили канадец Арно Дюрандо (11 минута), американец Александр Хмелевски (14) и еще один канадец Энди Андреофф (35). Второй и третий голы были забиты в большинстве.

Единственную шайбу сборной Казахстана забросил Артем Лихотников (56). Результативными передачами отметились Олег Бойко и Степан Александров.

Казахстанцы без набранных очков замыкают турнирную таблицу Кубка Первого канала. Сборная мира КХЛ заработала два балла и занимает третью строчку. Лидируют россияне (четыре очка), следом за ними идут белорусы (три).

15 декабря казахстанцы завершат турнир матчем с хозяевами соревнований. Напомним, в пятницу отечественная команда стала бронзовым призером турнира по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала.

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