Сборная Казахстана выиграла бронзу международного турнира по хоккею 3х3

Мужская сборная Казахстана стала бронзовым призером турнира по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала, который проходит в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Международные соревнования принимает "СКА Арена" в Санкт-Петербурге. Помимо классического турнира, участники в течение одного дня соревновались в хоккее 3х3.

Сборная Казахстана в полуфинале встретилась с хозяевами Кубка Первого канала и уступила со счетом 1:3. Единственную шайбу отечественной команды забросил Олег Бойко с передачи Кирилла Никитина.

В матче за третье место казахстанцы встретились со Сборной мира Континентальной хоккейной лиги и одержали победу со счетом 2:1. Первую шайбу команды забросил Денис Чапоров с передачи Андрея Буяльского. Победный гол казахстанцы забили до 12 секунд до финальной сирены. Отличился Степан Александров, ассистентом выступил Александр Борисевич.

Таким образом, сборная Казахстана стала бронзовым призером турнира. Золото выиграли россияне, серебро — белорусы.

В субботу и воскресенье пройдут матчи в классическом формате. Сначала казахстанцы сыграют со Сборной мира КХЛ, а затем — с россиянами. Напомним, в первом матче Кубка Первого канала отечественная команда уступила белорусам.

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