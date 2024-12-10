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КХЛ выбрала вратаря "Барыса" для участия в Матче звезд

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Казахстанский хоккеист Никита Бояркин
Никита Бояркин. Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила свой выбор игроков на Матч звезд. В список вошел представитель астанинского "Барыса", передает NUR.KZ.

Программа Матча звезд КХЛ рассчитана на два дня — 8 и 9 февраля 2025 года. Пройдет он в Новосибирске.

Заявка на Матч звезд формируется в несколько этапов. На первом свой выбор сделала сама лига. Представители КХЛ определили по одному игроку каждого амплуа во всех четырех дивизионах.

Вратарем от Дивизиона Чернышева выбрали голкипера сборной Казахстана и "Барыса" Никиту Бояркина. Для него это будет дебютный Матч звезд КХЛ в карьере.

В нынешнем сезоне Бояркин принял участие в 23 матчах регулярного чемпионата и одержал в них семь побед, в том числе две "сухих". Вратарь показал коэффициент надежности 2,12 при 93,5% отраженных бросков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2198469-khl-vybrala-vratarya-barysa-dlya-uchastiya-v-matche-zvezd/

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