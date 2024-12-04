Шестым поражением подряд завершился матч "Барыса" в КХЛ

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" потерпел шестое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником астанинской команды выступил московский ХК "Спартак". Матч на "Барыс Арене" завершился поражением хозяев льда со счетом 2:4.

Счет на 22-й минуте открыл игрок гостей Адам Ружичка, увеличил разрыв на 29 Ансель Галимов, третью шайбу отправил Александр Беляев (33:31).

Первый гол в ворота соперника забил игрок "Барыса" Антон Бурдасов на 46:31 (ассистенты: Иван Николишин, Алихан Омирбеков), на 47:50 вторую шайбу отправил сам Алихан Омирбеков с голевой передачи Бурдасова и Адиля Бекетаева.

Точку в этом матче поставил гол Даниил Орлов.

"Барыс" занимает предпоследнее 11-е место в Восточной конференции (21 очко в 34 матчах).

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