Бывший защитник сборной Казахстана по хоккею перешел в новый клуб КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о подписании контракта с бывшим игроком сборной Казахстана и столичного "Барыс" Дарреном Дицем, передает NUR.KZ.

Соглашение екатеринбургской команды с 31-летний защитником рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, в мае текущего сезона Даррен Диц перешёл в омский «Авангард». Его контракт с омичами был рассчитан на два года. Последний раз хоккеист выходил на лёд в октябре этого года в домашнем матче против «Лады» из Тольятти.

Всего в нынешнем сезоне на счету Дица 4 (1+3) балла в 18 матчах.

Ранее экс-защитник национальной сборной Казахстана выступал за астанинский «Барыс», а также московский ЦСКА, в составе которого Даррен Диц стал обладателем Кубка Гагарина.

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