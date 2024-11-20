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Президент КХЛ сделал заявление о будущем "Барыса" в лиге

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Игроки ХК "Барыс"
Игроки ХК "Барыс": Пресс-служба ХК "Барыс"

Руководитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, останется ли столичный клуб "Барыс" в чемпионате, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Президент КХЛ отметил, что у казахстанской команды нет планов покинуть лигу, после масштабных перемен, которые произошли в середине сезона.

"Мы на связи с руководством клуба. По ходу сезона кардинально поменялись видение и стратегия развития клуба, «Барыс» переориентировался на привлечение местных игроков. Все видели, со сколькими иностранцами были расторгнуты контракты. Клуб сделал это не летом или в межсезонье, а во время регулярного чемпионата, когда не увидел того результата, на который рассчитывал.
«Барыс» стал участником чемпионата КХЛ 3×3. И в сторону КХЛ клуб смотрит с позитивом, они понимают, что здесь развиваться местным хоккеистам с привлечением иностранцев полезнее и для страны, и для сборной", - заявил Морозов.

В нынешнем сезоне «Барыс» занимает 11‑е место в Восточной конференции, в 27 матчах команда набрала 18 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2190095-prezident-khl-sdelal-zayavlenie-o-budushchem-barysa-v-lige/

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