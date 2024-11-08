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Казахстанский хоккеист Бреус высказался о хет-трике в матче с Китаем

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Дмитрий Бреус
Дмитрий Бреус. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Защитник сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Бреус в интервью NUR.KZ подвел итоги победного матча с Китаем на чемпионате Азии, который проходит в Алматы.

Национальная команда разгромила соперника по второму туру со счетом 6:1. Это первая победа казахстанцев на домашнем чемпионате Азии.

Бреус в этой игре оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. На данный момент уроженец Алматы — самый результативный казахстанский хоккеист на турнире.

"Конечно, победа важнее хет-трика. Хорошо, что мы выиграли. Это даст нам уверенности, эмоций на следующий матч. Надо будет просто выходить и так же играть. Физически мы готовы, и я уверен в том, что на следующий матч выйдем с хорошей подготовкой и выиграем.
Когда на льду, стараюсь не думать, в каком городе. Просто пытаюсь показывать свою лучшую игру. Хорошо вышло, что столько голов забил при домашних трибунах и у себя дома", — сказал Бреус.

Сборная Казахстана заключительный матч чемпионата Азии проведет 9 ноября с лидирующей Японией. При победе в основное время у национальной команды будут шансы на золото.

"Мы знаем, что соперник быстрый. Завтра, скорее всего, будем разбирать его. Надо показывать свою игру, особенно как играли в третьем периоде [с Китаем], и у нас все будет хорошо", — заключил Бреус.

Матч сборных Казахстана и Японии начнется в субботу в 19:30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185128-kazahstanskiy-hokkeist-breus-vyskazalsya-o-het-trike-v-matche-s-kitaem/

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