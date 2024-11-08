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Сборная Казахстана по хоккею разгромила Китай на домашнем чемпионате Азии

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Игроки сборной Казахстана по хоккею
Игроки сборной Казахстана по хоккею: Пресс-служба КФХ

Национальная сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу в рамках континентального первенства, которое проходит в Алматы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Вторым соперником казахстанской сборной в рамках чемпионата Азии выступила сборная Китая. Встреча завершилась разгромной победой казахстанских хоккеистов со счетом 6:1.

Напомним, что отечественная сборная неудачно стартовала на азиатском первенстве в Алматы, уступив Южной Корее.

Казахстан - Китай 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) 1:0 - 16:34 - Бреус (Гренц, Рымарев) ГБ 1:1 - 26:52 - Чанг Минджу(Ху Уянг, Джанг Пенгфей) 2:1 - 32:32 - Буяльский (Королинский)  3:1 - 44:13 - Гренц (Рымарев) 4:1 - 44:53 - Королинский (Бреус, Зубов)  5:1 - 50:25 - Бреус (Буяльский) ГБ  6:1 - 56:52 - Бреус 

Следующим соперником казахстанских хоккеистов выступят представители сборной Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185107-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-razgromila-kitay-na-domashnem-chempionate-azii/

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