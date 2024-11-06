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Сборная Японии обыграла Китай в первом матче исторического чемпионата Азии в Алматы

Опубликовано:

Клюшка и шайба
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы стартовал первый в истории мужской чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея. В матче открытия японцы обыграли китайцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят на "Halyk Arena". Японцы в первом матче одержали волевую победу со счетом 4:1.

Сначала китайцы вышли вперед усилиями Юйхана Ханя (8 минута). Далее четыре шайбы забросили японцы, отличились Тайсецу Усио (15), Масаки Токоро (15), Чикара Ханзава (30) и Сота Исогаи (50). Первый, третий и четвертый голы победителей были оформлены в большинстве.

Таким образом, сборная Японии набрала три очка и возглавила таблицу. В другом матче первого тура сыграют Казахстан и Южная Корея.

Чемпионат Азии в Алматы продлится в круговом формате до 9 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2184065-sbornaya-yaponii-obygrala-kitay-v-pervom-matche-istoricheskogo-chempionata-azii-v-almaty/

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