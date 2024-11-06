Нового капитана выбрали в сборной Казахстана по хоккею

Нападающий сборной Казахстана и хоккейного клуба "Юнисон" (Москва) Евгений Рымарев стал новым капитаном национального коллектива перед стартом чемпионата Азии, передает NUR.KZ.

В текущем сезоне 36-летний казахстанский нападающий Евгений Рымарев выступает в составе московского "Юнисона". В 21-м матче в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на его счету 15 (7+8 по системе "гол+пас") очков за команду.

Ассистентами капитана сборной Казахстана на чемпионате Азии будут форварды Саян Данияр и Артем Лихотников. Они выступают за астанинский "Номад" и ташкентский "Хумо" соответственно.

Чемпионат Азии пройдет с 6 по 9 ноября в Алматы. Соперниками сборной Казахстана станут команды Китая, Японии и Южной Кореи.

Отметим, в континентальном первенстве не примут участие игроки столичного "Барыса", выступающие в КХЛ.

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