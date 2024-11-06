Автор единственной шайбы "Барыса" подвел итоги матча против "Ак Барса"

Нападающий сборной Казахстана и хоккейного клуба "Барыс" прокомментировал домашнее поражение от "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" потерпел поражение в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Барса" со счетом 1:2 (по буллитам). Единственную шайбу в составе хозяев льда забил Ансар Шахймедденов.

"Матч прошел волнообразно. Местами они инициативу брали, потом мы. Начало мы проспали немного, тяжело вкатились. Пропустили гол. Один раз до ворот доехали, и удачно отскочила шайба. Я в какой-то степени почувствовал игру. В фарм-клубе ("Номад" - прим.ред.) играл. Там я был больше на лидерских позициях. Вспомнил, как в хоккей играть вообще (смеется). Гол нужен был для уверенности", - рассказал Шайхмедденов.

Ранее итоги матча с "Барысом" подвел вратарь казанского клуба "Ак Барс" Тимур Билялов.

"Барыс" по-прежнему занимает предпоследнюю 11-ю строчку в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 14 очков в 22-х матчах.

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