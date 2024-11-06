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"Братский народ": вратарь-рекордсмен "Ак Барса" оценил противостояние с "Барысом"

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Тимур Билялов
Тимур Билялов. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Вратарь казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Тимур Билялов рассказал корреспонденту NUR.KZ об особой атмосфере противостояния с казахстанским "Барысом".

Столичный "Барыс" потерпел поражение в рамках домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса" в серии буллитов со счетом 1:2.

- В ситуации с голом можно было лучше сыграть. По сути полное наше преимущество. Соперник огрызался, хорошо сыграл в обороне, не давал создавать суперопасные моменты. Мы перебросали. Считаю, что заслуженно сегодня победили.

- В ситуации с голом можно было сыграть лучше: вы имеете в виду себя или защитников?

- Неудачно шайба скакнула. Можно винить и себя. Я как вратарь не должен смотреть на игроков, поэтому дальше будем разбираться. У нас дружный коллектив, после игры сразу поговорили.

- Недавно вы установили рекорд клуба по количеству матчей в КХЛ среди вратарей. Как относитесь к подобным достижениям?

- Всегда приятно устанавливать рекорды, но основная цель у меня - это Кубок Гагарина.

- "Кошачье дерби" - всегда особая атмосфера?

- Мы любим в Казахстан приезжать, потому что это братский народ.

- Как оцените игру "Барыса"?

- Я не скажу, что сейчас у команды разобранное состояние, поскольку последние игры играют очень хорошо. Вратарь команды очень хорошо играет, мало пропускает. Готовились к серьезной игре, потому что команда больше одной шайбы не пропускает вообще. Не было недонастроя. Мы были заряжены на игру.

Отметим, "Ак Барс" располагается на третьей строчке Восточной конференции, имея в своем активе 27 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2183456-bratskiy-narod-vratar-rekordsmen-ak-barsa-ocenil-protivostoyanie-s-barysom/

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