"Команда воюет на льду": главный тренер "Барыса" – о победе команды в матче КХЛ

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал успешное выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в воскресенье астанчане одержали победу над соперником со счетом 2:1. Успешное выступление позволило команде подняться с последнего места Восточной конференции.

"Готовились к игре. Тяжелая игра была. Мы всегда с "Нефтехимиком" тяжело играли. Хорошая, организованная команда. Первый период начали неважно, потом ребята встрепенулись. Сравняли счет, могли и в основное время забить, но не получилось. Выиграли по буллитам. Ребята молодцы. Спасибо большое болельщикам, сегодня хорошо болели! Прям поддержка чувствовалась зажигательная.

Вся команда старается. У нас таких явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и все", - заявил Мамбеталиев на пресс-конференции.

Далее "Барысу" предстоит игра с казанским "Ак Барсом", встреча состоится в Астане 5 ноября в 19:30.

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