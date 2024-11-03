Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Команда воюет на льду": главный тренер "Барыса" – о победе команды в матче КХЛ

Опубликовано:

Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев
Главный тренер ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер астанинского ХК "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал успешное выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в воскресенье астанчане одержали победу над соперником со счетом 2:1. Успешное выступление позволило команде подняться с последнего места Восточной конференции.

"Готовились к игре. Тяжелая игра была. Мы всегда с "Нефтехимиком" тяжело играли. Хорошая, организованная команда. Первый период начали неважно, потом ребята встрепенулись. Сравняли счет, могли и в основное время забить, но не получилось. Выиграли по буллитам. Ребята молодцы. Спасибо большое болельщикам, сегодня хорошо болели! Прям поддержка чувствовалась зажигательная.
Вся команда старается. У нас таких явных лидеров нет. Все друг за друга выходят и воюют на льду. Вот и все", - заявил Мамбеталиев на пресс-конференции.

Далее "Барысу" предстоит игра с казанским "Ак Барсом", встреча состоится в Астане 5 ноября в 19:30.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2182338-komanda-voyuet-na-ldu-glavnyy-trener-barysa-o-pobede-komandy-v-matche-khl/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie