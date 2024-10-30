"Ребята будут лучше играть": Галым Мамбеталиев прокомментировал домашнее поражение "Барыса"

Главный тренер столичного хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев подвел итоги домашнего матча против китайского "Куньлунь Ред Стар", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Подопечные Галыма Мамбеталиева уступили в матче против пекинского коллектива, тем самым прервав серию побед.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер астанчан отметил улучшение игры столичных хоккеистов.

- Я скажу, что ребята старались. Был такой непростой выезд, выложились там. Чуть-чуть пауза пошла, чуть выпали из игры. Подгрузили их тут уже. Это с прицелом на будущее. Есть, конечно, ошибки, ничего страшного. Я думаю, что с каждой игрой ребята будут все лучше и лучше. Самое главное, что есть самоотдача, есть старание. Не хватило хладнокровия при завершении.

- 1:17 во втором периоде по броскам. Как это можно объяснить?

- Ребята раньше времени успокоились. Да, мы сказали про это. 1:17, и один гол. Зазевался один игрок, и получили. В принципе, я скажу, что за второй период таких голевых моментов сильных не было. Да, мы ушли в потери в средней зоне. Нужно играть, как от тебя требуют, в глубину. Поменьше потерь в средней зоне, отрабатывать в обороне, быстрые контратаки. Всё это ребята знают. Неправильно сыграли, весь период практически у себя в зоне провели. Даже не то, что в зоне, при выходе из зоны теряли. Это приводит к тому, что мы практически не атакуем, только обороняемся. Третий период чуть по-другому сыграли, - заявил Мамбеталив

Следующий матч "Барыс" проведет также на домашней арене 3 ноября против нижнекамского "Нефтехимика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.