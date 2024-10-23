"Барыс" впервые в сезоне КХЛ выиграл два матча подряд

Столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал вторую победу подряд в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч проходил на выезде против новосибирской "Сибири" и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Гости открыли счет на седьмой минуте усилиями защитника сборной Казахстана Адиля Бекетаева. На 30-й минуте встречи российский нападающий Максим Карпов сравнял счет, реализовав большинство.
Развязка матча наступила в третьем периоде после голов российских форвардов астанчан. Сначала Антон Бурдасов вывел "Барыс" вперед, а за девять секунд до финальной сирены Иван Николишин поразил уже пустые ворота.
Для столичной команды это уже вторая победа подряд под руководством нового главного тренера Галыма Мамбеталиева. Ранее в сезоне астанчане не выигрывали два матча кряду.
"Барыс" на данный момент имеет в своем активе 11 очков и занимает 12 место в Восточной конференции.
29 октября команда из Астаны начнет домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунь Ред Стар".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2178137-barys-oderzhal-vtoruyu-pobedu-podryad-v-matche-khl/