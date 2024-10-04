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"Барыс" объявил о возвращении рекордсмена КХЛ

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Канадский хоккеист Алекс Грант
Алекс Грант. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Канадский защитник Алекс Грант вернулся в состав астанинского "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление на официальном сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение с 35-летним спортсменом рассчитано до конца нынешнего сезона 2024/25. В "Барыс" он перешел в статусе свободного агента.

Именно астанинский клуб до этого был последним в карьере Гранта. Канадец перешел в "Барыс" в сезоне 2022/23 и суммарно провел за команду 41 матч, в котором набрал 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач).

По окончании прошлого розыгрыша КХЛ Грант покинул столичный клуб. Большую часть сезона 2023/24 хоккеист провел в лазарете, успев сыграть только в восьми встречах.

В январе 2023 года Грант, выступая за "Барыс", стал первым защитником в истории КХЛ, который отметился покером. Четыре шайбы канадец забросил в матче регулярного чемпионата с владивостокским "Адмиралом".

Напомним, в четверг стало известно, что "Барыс" выставил на драфт отказов двух новичков-легионеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2169888-barys-obyavil-o-vozvrashchenii-rekordsmena-khl/

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