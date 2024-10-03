Алматы примет первый в истории чемпионат Азии по хоккею

Первый в истории мужской чемпионат Азии под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) примет Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Турнир запланирован на период с 6 по 9 ноября 2024 года. Его примет "Halyk Arena" в южной столице.

Мужская сборная Казахстана (15-е место в рейтинге IIHF) впервые выступит в Алматы. Другими участниками турнира станут команды Южной Кореи (22-е), Японии (24-е) и Китая (26-е).

Те же национальные сборные будут соревноваться на первом женском чемпионате Азии по хоккею, который пройдет в китайском Пекине с 31 октября по 3 ноября 2024 года.

Предстоящие турниры станут подготовкой к зимним Азиатским играм. Мультиспортивные континентальные соревнования пройдут в китайском Харбине с 7 по 14 февраля 2025 года.

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