"Барыс" подпишет нового хоккеиста после разгромного поражения

Столичный хоккейный клуб "Барыс" подпишет контракт с нападающим Станиславом Бочаровым до конца сезона 2024/2025, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

В прошлом сезоне 33-летний форвард выступал за "Амур" из Хабаровска (Россия), после чего не стал продлевать контракт с клубом и вышел на рынок свободных агентов. В сезоне 2023/2024 Бочаров сыграл 73 встречи, в которых записал на свой счет 40 (14 шайб + 26 голевых передач) результативных баллов.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Станислав Бочаров провел 695 матчей, в которых забросил 124 шайбы и отдал 148 результативных передач, набрав в общей сложности 272 очка.

Напомним, в понедельник, 30 сентября, "Барыс" пропустил 10 шайб и потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

На данный момент столичная команда имеет в своем активе пять очков и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

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