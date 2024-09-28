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"Команда делает прогресс": новый тренер "Барыса" – о первом поражении у руля команды

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Главный тренер "Барыса" Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал первое поражение команды после своего назначения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Барыса".

Напомним, в субботу казахстанский клуб уступил подмосковному "Витязю" со счетом 0:2.

"Когда ты играешь с нулевым количеством забитых голов, тяжело рассчитывать на победу. Были у нас моменты во втором периоде хорошие, при счёте 0:1. Видимо, не хватило нам агрессии именно в завершающей стадии атаки. А так, по желанию, по самоотдаче, наверное, наша команда делает прогресс", - заявил Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч "Барыса" состоится 30 сентября, соперником выступит нижегородский ХК "Торпедо". Встреча пройдет в 19:30 в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2167177-komanda-delaet-progress-novyy-trener-barysa-o-pervom-porazhenii-u-rulya-komandy/

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