"Команда делает прогресс": новый тренер "Барыса" – о первом поражении у руля команды

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Вячеслав Буцаев прокомментировал первое поражение команды после своего назначения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Барыса".

Напомним, в субботу казахстанский клуб уступил подмосковному "Витязю" со счетом 0:2.

"Когда ты играешь с нулевым количеством забитых голов, тяжело рассчитывать на победу. Были у нас моменты во втором периоде хорошие, при счёте 0:1. Видимо, не хватило нам агрессии именно в завершающей стадии атаки. А так, по желанию, по самоотдаче, наверное, наша команда делает прогресс", - заявил Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

Следующий матч "Барыса" состоится 30 сентября, соперником выступит нижегородский ХК "Торпедо". Встреча пройдет в 19:30 в Астане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.