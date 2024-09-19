"Барыс" всухую и разгромно проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел крупное выездное поражение от российского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (10 минута), Кирилл Семенов (13), Александр Барабанов (44), Егор Коршков (45) и Никита Дыняк (57).

Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер "Ак Барса" Амир Мифтахов.

Поражение стало для "Барыса" пятым в шести матчах нового сезона КХЛ. С тремя очками команда занимает 22-ю позицию в сводной таблице лиги, опережая только магнитогорский "Металлург".

Следующий матч астанчане проведут 21 сентября на выезде с подмосковным "Витязем".

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